Диетолог Иванникова напомнила об особенностях питания в зимнее время

Рацион человека в зимнее время должен быть более калорийным, однако добиваться этого лучше за счет жиров. Такие рекомендации дала врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.
Так, к основным блюдам можно добавить небольшой кусочек сливочного масла весом до 20 граммов и пару чайных ложек рыбной икры. Такие продукты позволят насытить организм жирорастворимыми витаминами, пояснила медик в беседе с aif.ru.
Жиры содержатся и в растительном масле, в таком случае лучше выбирать нерафинированные виды. Зимой рекомендовано питаться чаще, чем летом, но маленькими порциями. Еще одним важным правилом является соблюдение питьевого режима, заключила Иванникова.
Диетолог Светлана Павличенко ранее рассказала, какие продукты подходят на ужин для желающих похудеть. Прежде всего она посоветовала обратить внимание на пищу с высоким содержанием клетчатки и белка.