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Очередной инфаркт Игоря Николаева могли спровоцировать скандалы с женой

Шоу-бизнес
Очередной инфаркт Игоря Николаева могли спровоцировать скандалы с женой

Композитор и певец Игорь Николаев в конце января второй раз за последние несколько лет попал в больницу с подозрением на инфаркт. Причиной ухудшения здоровья могли послужить ссоры с супругой Юлией Проскуряковой, пишет StarHit.

После госпитализации музыкант очень скоро появился в соцсетях. Он сообщил подписчикам, что с ним все в порядке. Несмотря на заверения певца, поклонники стали гадать, что могло послужить причиной плохого самочувствия.

Некоторые сошлись во мнении, что всему виной раздор в семейной жизни. Особо внимательные фанаты заметили, что исполнитель хита «Выпьем за любовь» давно не выходил на публику в компании супруги и будто стал выглядеть менее жизнерадостным.

Но сама Проскурякова эти домыслы категорически отрицает. По ее словам, у них с Игорем полная гармония и никаких скандалов не бывает.
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