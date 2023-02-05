Очередной инфаркт Игоря Николаева могли спровоцировать скандалы с женой

Композитор и певец Игорь Николаев в конце января второй раз за последние несколько лет попал в больницу с подозрением на инфаркт. Причиной ухудшения здоровья могли послужить ссоры с супругой Юлией Проскуряковой, пишет StarHit.
После госпитализации музыкант очень скоро появился в соцсетях. Он сообщил подписчикам, что с ним все в порядке. Несмотря на заверения певца, поклонники стали гадать, что могло послужить причиной плохого самочувствия.
Некоторые сошлись во мнении, что всему виной раздор в семейной жизни. Особо внимательные фанаты заметили, что исполнитель хита «Выпьем за любовь» давно не выходил на публику в компании супруги и будто стал выглядеть менее жизнерадостным.
Но сама Проскурякова эти домыслы категорически отрицает. По ее словам, у них с Игорем полная гармония и никаких скандалов не бывает.