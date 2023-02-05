Два очка Кучерова помогли Атлантическому дивизиону победить в финале Матча звезд НХЛ

Команда Атлантического дивизиона одержала победу над сборной Центрального дивизиона в финальном Матче звезд НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:5 (3:0, 4:5), российский форвард Никита Кучеров забросил шайбу и отдал голевую передачу.
Решающий матч прошел в Санрайзе, штат Флорида. В составе Атлантического дивизиона хет-трик оформил Дилан Ларкин, по шайбе в копилке Никиты Кучерова, Мэттью Ткачака, Давида Пастрняка и Расмуса Далина. За проигравших отметились Микко Рантанен, Джейсон Робертсон, Клейтон Келлер, Натан Маккиннон и Кейл Макар.
В составе Атлантического дивизиона вратарскую «калитку» защищал россиянин Андрей Василевский. В финальном противостоянии голкипер парировал 11 бросков из 16. Российские хоккеисты представляли также и цвета Центрального дивизиона – среди них Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко, однако нападающим не удалось отметиться результативными действиями.