Два очка Кучерова помогли Атлантическому дивизиону победить в финале Матча звезд НХЛ

В составе Атлантического дивизиона вратарскую «калитку» защищал россиянин Андрей Василевский. В финальном противостоянии голкипер парировал 11 бросков из 16. Российские хоккеисты представляли также и цвета Центрального дивизиона – среди них Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко, однако нападающим не удалось отметиться результативными действиями.