Дети подорвались на минах украинских боевиков в Херсонской области

Подрыв мины, расставленной украинскими солдатами, произошел в Херсонской области. В результате пострадали несколько детей, сообщил глава российской администрации Снигиревского района региона Юрий Барбашов.
По его словам, украинские боевики беспорядочно минируют занятые ими территории в Херсонской области. Однако страдают от этого мирные жители региона. Как рассказал Барбашов, ВСУ минируют дороги между селами, передает РИА Новости.
«Вот недавно был подрыв — пострадали дети, пострадала семья. То есть передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, просто опасно», — заявил он.
Ранее украинские боевики открыли огонь по Макеевке в Донецкой Народной Республике. Имеются ли в результате обстрела пострадавшие среди местных жителей, неизвестно.