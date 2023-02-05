МИД Китая выразил недовольство после уничтожения своего метеозонда армией США

Китайская сторона выразила недовольство из-за сбития своего метеозонда, залетевшего на территорию Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.
Ранее американские СМИ сообщили о «шаре-шпионе», который курсировал в американском небе последние несколько дней. Впоследствии выяснилось, что предметом в воздушном пространстве оказался аэростат, принадлежащий Китаю.
Пекин уточнял, что судно является гражданским, и выражал сожаление в связи с непреднамеренным нарушением воздушного пространства Соединенных Штатов. Сообщалось также, что власти КНР держали связь с коллегами из-за океана, чтобы «должным образом справиться с неожиданной ситуацией».
Накануне армия США сбила китайский метеозонд одной ракетой, выпущенной из истребителя F-22. Шеф Пентагона Ллойд Остин после этого заявил, что со сбитого аэростата якобы вели слежку за американскими стратегическими объектами.