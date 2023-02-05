МИД Китая выразил недовольство после уничтожения своего метеозонда армией США

Пекин уточнял, что судно является гражданским, и выражал сожаление в связи с непреднамеренным нарушением воздушного пространства Соединенных Штатов. Сообщалось также, что власти КНР держали связь с коллегами из-за океана, чтобы «должным образом справиться с неожиданной ситуацией».