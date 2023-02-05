Профессор Абдалла: заявление Путина подтверждает наличие современного оружия у России

Выступление президента России Владимира Путина в Волгограде продемонстрировало, что Москва обладает современным вооружением. Такое мнение высказал профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла.
Во время своего выступления Путин предупредил, что современная война с Россией будет для европейских стран «совсем другой». По его словам, Москва пока не стягивает технику к западным границам. Однако у нее «есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».
Абдалла призвал Запад понять, что никакого компромисса не будет. Если государства перешагнут красные линии, Россия будет готова применить все имеющееся вооружение для своей защиты, передает РИА Новости.
«Слова президента Путина представляют собой четкое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесет удар по любой стороне в Европе или за ее пределами», — заявил Абу Абдалла.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал свой разговор с Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер «не угрожал ни ему, ни Германии».