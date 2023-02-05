Жителей Салехарда пригласили покататься на упряжках с хаски по озеру

Салехардцам подготовили активный выходной день на озере Лебяжье. Всех желающих приглашают покататься на собачьей упряжке.
Катания вместе с хаски запланированы на полдень 5 февраля. Как отметил глава Салехарда Алексей Титовский, все собаки-участники мероприятия привиты и воспитанны. За ними будут наблюдать представители приюта «Дорога домой», пишет «Ямал-Медиа».
Для зимних развлечений заранее расчистили трассу. Титовский напомнил, что скоро начнет работу «Хаски-парк». Специалисты оборудовали вольеры для ездовых собак и проложили маршрут в лесу. Данная инициатива воплощается в жизнь в рамках проекта «Уютный Ямал».
Еще один уникальный маршрут для любителей активного отдыха подготовят активисты из Лабытнанги. На их проекты выделят более 2 миллионов рублей.