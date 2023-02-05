Жителей Салехарда пригласили покататься на упряжках с хаски по озеру

Катания вместе с хаски запланированы на полдень 5 февраля. Как отметил глава Салехарда Алексей Титовский, все собаки-участники мероприятия привиты и воспитанны. За ними будут наблюдать представители приюта «Дорога домой», пишет «Ямал-Медиа».