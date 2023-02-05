Эпидемиолог Хафизов ожидает невысокое число заболеваний COVID-19 в России

Он отметил, что большинство российских граждан уже успели переболеть различными версиями «Омикрона». Речь идет в том числе о штамме ВА.2, который доминировал в феврале-мае прошлого года. В связи с этим у населения сформировалась определенная защита от вируса, передает ТАСС.

