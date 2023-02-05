Эпидемиолог Хафизов ожидает невысокое число заболеваний COVID-19 в России

Большое количество заражений коронавирусной инфекцией в России не ожидается. Такое заявление сделал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Он отметил, что большинство российских граждан уже успели переболеть различными версиями «Омикрона». Речь идет в том числе о штамме ВА.2, который доминировал в феврале-мае прошлого года. В связи с этим у населения сформировалась определенная защита от вируса, передает ТАСС.
«Лично я не ожидаю высоких цифр числа заболевших, так как большая часть населения переболела ранее различными версиями "Омикрона", в том числе ВА.2», — заявил Хафизов.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков перечислил основные симптомы заражения штаммом коронавируса «Кракен». По его словам, для данной мутации характерны повышенная температура и головная боль.