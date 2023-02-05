Москвич несколько раз ударил ножом соседа за слишком громкую музыку

Житель Москвы набросился с ножом на соседа, поскольку тот включил музыку слишком громко. Конфликт произошел поздно вечером в многоквартирном доме на Ливенской улице, передает телеканал РЕН ТВ.
Злоумышленнику не понравился шум, который доносился из квартиры на соседнем этаже. В связи с этим он вооружился ножом и отправился к оппоненту. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой один из них ранил другого в живот и плечо.
Сожительница пострадавшего вызвала скорую помощь, которая госпитализировала пациента в реанимацию. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту произошедшего.
Дебош ранее произошел в одной из кальянных столицы. Участниками потасовки стали пьяные посетители заведения, успокаивать которых полицейским пришлось при помощи табельного оружия.