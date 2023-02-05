Ольга Орлова страдает от ринита перед приближающимися родами

Певица Ольга Орлова в скором времени станет мамой. По признаниям самой артистки, перед родами ее состояние стало ухудшаться.
Певица перестала набирать вес несмотря на отсутствие изменений в рационе. По ее словам, врачи считают это признаком приближающихся родов. Однако беспокоит звезду другая проблема — ринит и отеки.
«Спина отваливается, достал ринит и отеки», — поделилась Орлова в своих социальных сетях.
Ольга Орлова решилась на вторую беременность в 45 лет. У знаменитости уже есть сын от бизнесмена Александра Карманова.
Певица уже обустроила комнату для будущего ребенка. Недавно она показала плоды своих трудов поклонникам.