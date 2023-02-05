Обглоданное животными тело пенсионера нашли в лесном массиве в Чите

Труп мужчины нашли 4 февраля на территории микрорайона Сосновый бор в Чите. На теле погибшего были выявлены следы от укусов животных, уточнили в забайкальском управлении МВД России.
Тело принадлежит местному жителю 1955 года рождения. Предварительно установлено, что смерть пенсионера не относится к криминалу. Труп нашли местные жители, которые гуляли по лесу недалеко от дома 12 по улице Славянской, передает «МК в Чите».
На мужчине была надета осенняя одежда, сам он лежал на земле. Его пальцы, голени и щеки были повреждены животными, добавил источник издания.
Тела пенсионерки и двоих детей ранее были найдены на месте пожара в Норильске. Огонь охватил одну из квартир жилого дома.