Подросток стал жертвой нападения акулы в Австралии

Акула напала на 16-летнюю девушку в Австралии. В результате происшествия подросток скончался, информацию об этом передает телеканал 9News.
Нападение произошло, когда девушка купалась в реке Суон города Перта на западном побережье континента. Как отметили в полиции штата Западная Австралия, это первый подобный инцидент за последние 100 лет.
Очевидцы происшествия смогли вытащить раненую девушку из воды, после чего они вызвали скорую. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда медиков. Предполагается, что хищником могла быть акула-бык.
Ранее падение лифта произошло в одном из многоэтажных домов в Мытищах. Сообщается, что внутри могли находиться четыре человека, включая двухлетнего ребенка.