Сотрудники СБУ вынуждали Сергея Писаренко осуждать спецоперацию

Юморист Сергей Писаренко пропал с Первого канала и не появился в очередном выпуске «Три аккорда». Эту ситуацию связали с его спорным заявлением о спецоперации. Артист прервал молчание в интервью изданию «СтарХит».
Осудить спецоперацию заставили сотрудники Службы безопасности Украины, признался артист. Это произошло во время задержания на границе. По словам Писаренко, на распространившемся видеоролике можно заметить полицейский ростомер на фоне, что подтверждает правдивость его слов.
«Большая беда, что такой ролик в принципе появился, но нам необходимо было попасть в Россию, а это был единственный способ! Мы русские и любим Родину!» — отметил юморист.
Однако никто его с эфиров не убирал. По словам Писаренко, он просто не успел прилететь на съемки.
Домыслы о пропаже юмориста из передачи «Три аккорда», в первую очередь, распространили пользователи Сети. Они также считали, что руководство телеканала намеренно вырезало все моменты с его участием из уже отснятого материала.