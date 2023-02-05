Дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери от своего отца

Вера Алдонина до последнего надеялась на выздоровление своей матери, певицы Юлии Началовой. С момента смерти артистки прошло четыре года, однако ее наследница до сих пор помнит день, когда узнала о трагедии. Об этом девушка рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».
Когда Началову положили в больницу, ее дочь была в Лондоне. По возвращению ее встретил отец, футболист Евгений Алдонин, и сообщил, что певицы больше нет в живых. По словам Алдониной, она долго не могла поверить в случившееся.
Смерть матери заставила девушку рано стать сильной. Она видела переживания бабушки и дедушки, и, чтобы поддержать их, научилась скрывать свои эмоции.
После трагедии Алдонина захотела жить с родителями матери, отец поддержал решение дочери. Она отметила, что поддерживает хорошие отношения со своим родителем и его новой женой. В доме футболиста у девушки есть своя комната.
Смерть Началовой стала шоком не только для ее родных, но и коллег. Так, певица Лариса Долина призналась, что до сих пор скучает по артистке.