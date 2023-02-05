Дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери от своего отца

Вера Алдонина до последнего надеялась на выздоровление своей матери, певицы Юлии Началовой. С момента смерти артистки прошло четыре года, однако ее наследница до сих пор помнит день, когда узнала о трагедии. Об этом девушка рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».