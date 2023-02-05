Шольц: Германии необходимо увеличить число рабочих мест на 6 млн к 2030 году

Германия нуждается в дополнительных рабочих местах. Так, властям необходимо принять комплекс мер, чтобы их количество увеличилось на шесть миллионов к 2030 году, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Стране необходимы специалисты не только из Германии, но и из неевропейских стран, добавил политик. Для привлечения граждан будет разработано «самое современное законодательство» в сфере иммиграции.
«К 2030 году нам нужно шесть миллионов дополнительных рабочих мест на рынке труда Германии. Мы примем необходимые законы до конца этого года», — пообещал Шольц.
Увеличение числа работающих граждан будет положительно влиять на темпы роста экономики, добавил он. Канцлер также коснулся темы кризиса, выразив надежду, что страна достойно выйдет из него и станет сильнее.