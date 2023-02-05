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Ценовой потолок на нефтепродукты из России вступил в силу

Экономика
Ценовой потолок на нефтепродукты из России вступил в силу

Евросоюз, страны «Большой семерки» и Австралия ввели ограничения цен на перевозимые по морю нефтепродукты. Лимит начинает свое действие 5 февраля.

Согласно совместному решению стран, ограничения будут установлены в зависимости от категории поставок. Так, товары, торгующиеся по цене сырой нефти, будут стоить 100 долларов за баррель. Предельная цена для второй категории — 45 долларов за баррель. Отмечается, что в течение 55 дней будет действовать переходный период. В этом время лимиты цен будут пересматриваться.

В силу также вступает запрет на поставки российских нефтепродуктов морским путем. Страны Евросоюза согласовали его в июне 2022 года.

Ранее Россия предприняла ответные меры на ограничение цен на нефть. Правительство страны также опубликовало разъяснения указа.
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