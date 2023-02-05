Армия США сбила китайский «шар-шпион» одной ракетой с истребителя F-22

Американские военнослужащие в небе над Атлантическим океаном уничтожили аэростат, принадлежащий КНР. Для уничтожения зонда, именуемого в СМИ «шаром-шпионом», применили одну ракету AIM-9X с истребителя F-22. Об этом сообщил телеканал CNN.
Военная авиация поднялась в воздух с базы военно-воздушных сил в Лэнгли (штат Вирджиния). Отмечается, что по аэростату выпустили одну ракету, которая и уничтожила зонд. После этого началась операция по поиску обломков «шара-шпиона».
Китайская сторона, в свою очередь, назвала залетевший в Соединенные Штаты аэростат гражданским воздушным судном. МИД Поднебесной также выразил сожаление в свете непреднамеренного нарушения воздушного пространства США.