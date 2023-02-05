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Арахамия пообещал арестовать лишенных гражданства украинских экс-министров

Политика
Арахамия пообещал арестовать лишенных гражданства украинских экс-министров

Лишенные гражданства экс-министры будут арестованы, а все их имущество конфисковано. Об этом сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украине Давид Арахамия.

Среди политиков, лишенных гражданства, Дмитрий Табачник, Александр Клименко, Виталий Захарченко и другие. Все они занимали посты министров при бывшем президенте Украине Викторе Януковиче.

«Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов», — заявил Арахамия.

Решение о лишении гражданства принял президент Украины Владимир Зеленский. Подобные меры также распространяются на экс-депутатов Виктора Баранского, Никиту Шенцева и еще трех человек.
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