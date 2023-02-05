Арахамия пообещал арестовать лишенных гражданства украинских экс-министров

Лишенные гражданства экс-министры будут арестованы, а все их имущество конфисковано. Об этом сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украине Давид Арахамия.
Среди политиков, лишенных гражданства, Дмитрий Табачник, Александр Клименко, Виталий Захарченко и другие. Все они занимали посты министров при бывшем президенте Украине Викторе Януковиче.
«Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов», — заявил Арахамия.
Решение о лишении гражданства принял президент Украины Владимир Зеленский. Подобные меры также распространяются на экс-депутатов Виктора Баранского, Никиту Шенцева и еще трех человек.