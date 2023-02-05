Шольц утверждает, что Путин во время разговора не угрожал ни ему, ни ФРГ

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин во время переговоров по телефону «не угрожал ни ему, ни Германии». Об этом политик сообщил в интервью газете Bild am Sonntag, отвечая на вопрос, поступали ли ему угрозы от российского руководителя.