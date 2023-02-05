Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Шольц утверждает, что Путин во время разговора не угрожал ни ему, ни ФРГ

Политика
Шольц утверждает, что Путин во время разговора не угрожал ни ему, ни ФРГ

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин во время переговоров по телефону «не угрожал ни ему, ни Германии». Об этом политик сообщил в интервью газете Bild am Sonntag, отвечая на вопрос, поступали ли ему угрозы от российского руководителя.

Два лидера обсуждали ситуацию на Украине. Когда речь зашла о транзите танков для ВСУ, Шольц сказал, что Берлин «будет сохранять хладнокровие и продолжать очень тщательно взвешивать все решения в будущем».

«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», – сказал Шольц.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин во время «очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора» в феврале 2022 года якобы пытался его напугать, когда политик предупредил российского лидера о недопустимости старта военной спецоперации на Украине.
шольц путин борис джонсон россия и германия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду