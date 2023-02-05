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Пентагон: США изучили сбитый китайский аэростат

Политика
Пентагон: США изучили сбитый китайский аэростат

Американским специалистам удалось изучить оборудование на сбитом китайском аэростате. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Ведомство вновь заявило, что зонд использовался для сбора разведывательных данных. Отмечается, что аэростат удалось сбить при помощи ракеты «воздух-воздух» с истребителя F-22.

«Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность», — сообщил представитель Пентагона.

Китай ранее опровергал информацию, что зонд использовался для сбора разведданных. В МИД страны отметили, что аэростат применялся в метеорологических исследованиях и попал на территорию США из-за порывов ветра. Ведомство также призвало прекратить все спекуляции относительно объекта.
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