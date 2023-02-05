Пентагон: США изучили сбитый китайский аэростат

Китай ранее опровергал информацию, что зонд использовался для сбора разведданных. В МИД страны отметили, что аэростат применялся в метеорологических исследованиях и попал на территорию США из-за порывов ветра. Ведомство также призвало прекратить все спекуляции относительно объекта.