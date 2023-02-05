Канада передала украинским войскам первый танк Leopard 2

По словам министра, канадская сторона намерена и дальше оказывать помощь Киеву, снабжая его всем необходимым. Всего Оттава планирует передать украинским войскам четыре танка Leopard 2, которые находятся на балансе министерства обороны страны. Осуществить поставки планируется в ближайшие несколько недель.