Канада передала украинским войскам первый танк Leopard 2

Самолет ВВС Канады с первым танком Leopard 2 отправился на Украину. Такое заявление 4 февраля сделала канадский министр обороны Анита Ананд.
Воздушное судно выдвинулось с территории Галифакс. На его борту находится первый из обещанных Украине боевой танк Leopard 2, отметила она.
По словам министра, канадская сторона намерена и дальше оказывать помощь Киеву, снабжая его всем необходимым. Всего Оттава планирует передать украинским войскам четыре танка Leopard 2, которые находятся на балансе министерства обороны страны. Осуществить поставки планируется в ближайшие несколько недель.
Ранее США решили передать ВСУ танки Abrams. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что подобными шагам Вашингтон умышленно обостряет конфликт.