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Нетаньяху заявил о нежелании Израиля вступать в конфронтацию с Россией

Политика
Нетаньяху заявил о нежелании Израиля вступать в конфронтацию с Россией

Власти Израиля не хотят вступать в конфронтацию с Россией из-за полетов военных самолетов обоих государств в воздушном пространстве Сирии. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Он напомнил, что до сих пор между военными самолетами России и Израиля над Сирией не было зафиксировано каких-либо инцидентов. По словам Нетаньяху, Иерусалим хотел бы избежать их в дальнейшем. Премьер-министр отметил, что такой сценарий не выгоден ни одной из сторон.

«Мы не хотим военной конфронтации с Россией. Это не служило бы ничьим интересам», — заявил Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.

Ранее стало известно, что военнослужащие Израиля перехватили летательный аппарат в небе около сектора Газа. Представители армии страны сообщили, что он не был запущенным снарядом.
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