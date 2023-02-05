Нетаньяху заявил о нежелании Израиля вступать в конфронтацию с Россией

Власти Израиля не хотят вступать в конфронтацию с Россией из-за полетов военных самолетов обоих государств в воздушном пространстве Сирии. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Он напомнил, что до сих пор между военными самолетами России и Израиля над Сирией не было зафиксировано каких-либо инцидентов. По словам Нетаньяху, Иерусалим хотел бы избежать их в дальнейшем. Премьер-министр отметил, что такой сценарий не выгоден ни одной из сторон.
«Мы не хотим военной конфронтации с Россией. Это не служило бы ничьим интересам», — заявил Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.
Ранее стало известно, что военнослужащие Израиля перехватили летательный аппарат в небе около сектора Газа. Представители армии страны сообщили, что он не был запущенным снарядом.