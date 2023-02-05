Нетаньяху заявил о нежелании Израиля вступать в конфронтацию с Россией

Он напомнил, что до сих пор между военными самолетами России и Израиля над Сирией не было зафиксировано каких-либо инцидентов. По словам Нетаньяху, Иерусалим хотел бы избежать их в дальнейшем. Премьер-министр отметил, что такой сценарий не выгоден ни одной из сторон.

