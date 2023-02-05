Стали известны имена победителей шоу «Ледниковый период»

Очередной сезон шоу «Ледниковый период» завершился на Первом канале. Первое место с максимальным количеством баллов заняла пара Никиты Кацалапова и Елизаветы Арзамасовой.
Победителям удалось набрать 95,96 балла. Кацалапов и Арзамасова показали успешное выступление в финале, за что удостоилось высоких оценок от строгого жюри.
Второе место с результатом 95,92 балла досталось фигуристке Евгении Медведевой и актеру Федору Федотову. Во время сезона спортсменка столкнулась с трудностями, поскольку ей пришлось искать нового партнера. На помощь пришел Федотов, который уже одерживал победу в проекте.
Третье место разделили сразу две пары. «Бронза» досталась Оксане Домниной и Марату Башарову, а также Виктории Синициной и Ивану Скобреву.
Изначально финал «Ледникового периода» планировалось выпустить в эфир 31 декабря. Однако выход выпуска несколько раз переносили и в итоге назначили на 4 февраля.