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Стали известны имена победителей шоу «Ледниковый период»

Общество
Стали известны имена победителей шоу «Ледниковый период»

Очередной сезон шоу «Ледниковый период» завершился на Первом канале. Первое место с максимальным количеством баллов заняла пара Никиты Кацалапова и Елизаветы Арзамасовой.

Победителям удалось набрать 95,96 балла. Кацалапов и Арзамасова показали успешное выступление в финале, за что удостоилось высоких оценок от строгого жюри.

Второе место с результатом 95,92 балла досталось фигуристке Евгении Медведевой и актеру Федору Федотову. Во время сезона спортсменка столкнулась с трудностями, поскольку ей пришлось искать нового партнера. На помощь пришел Федотов, который уже одерживал победу в проекте.

Третье место разделили сразу две пары. «Бронза» досталась Оксане Домниной и Марату Башарову, а также Виктории Синициной и Ивану Скобреву.

Изначально финал «Ледникового периода» планировалось выпустить в эфир 31 декабря. Однако выход выпуска несколько раз переносили и в итоге назначили на 4 февраля.
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