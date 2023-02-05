Стали известны имена победителей шоу «Ледниковый период»

Второе место с результатом 95,92 балла досталось фигуристке Евгении Медведевой и актеру Федору Федотову. Во время сезона спортсменка столкнулась с трудностями, поскольку ей пришлось искать нового партнера. На помощь пришел Федотов, который уже одерживал победу в проекте.