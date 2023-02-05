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Рейсовый автобус с пассажирами пробил бетонное ограждение в Краснодарском крае

Происшествия
Рейсовый автобус с пассажирами пробил бетонное ограждение в Краснодарском крае

ДТП с участием рейсового автобуса Майкоп — Геленджик произошло в поселке Ахтырском Абинского района Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего врезался в бетонное ограждение. В момент ДТП внутри транспортного средства находились 12 пассажиров. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

ДТП с участием школьного автобуса ранее произошло в Холмском районе Сахалина. Травмы получили десять человек, включая восемь детей.
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