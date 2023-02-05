Рейсовый автобус с пассажирами пробил бетонное ограждение в Краснодарском крае

ДТП с участием рейсового автобуса Майкоп — Геленджик произошло в поселке Ахтырском Абинского района Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего врезался в бетонное ограждение. В момент ДТП внутри транспортного средства находились 12 пассажиров. К счастью, обошлось без пострадавших.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.
ДТП с участием школьного автобуса ранее произошло в Холмском районе Сахалина. Травмы получили десять человек, включая восемь детей.