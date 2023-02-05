Нетаньяху рассмотрит возможность отправки оружия на Украину

Правительство Израиля изучит возможность отправки своего вооружения на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Он напомнил, что предыдущая администрация Израиля уже обсуждала вопрос поставки вооружения на Украину. Тогда данная возможность была отвергнута. Однако нынешнее правительство готово вновь изучить этот вопрос «в наиболее адекватной манере».
«Мы рассматриваем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами», — заявил Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.
Ранее немецкий журнал Spiegel писал, что Правительство Германии сомневается насчет планов поставить танки Leopard 2 на Украину. Это связано с действиями партнеров ФРГ в Европе.