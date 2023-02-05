Байден заявил о разногласиях с Пентагоном в вопросе ликвидации китайского «шара-шпиона»

Президент США Джозеф Байден отдал приказ уничтожить китайский метеорологический зонд в среду, 1 февраля, и призвал сделать это «как можно скорее», однако Пентагон посоветовал повременить из-за вопросов безопасности. Об этом хозяин Белого дома рассказал в беседе с прессой.
Байден пообщался с журналистами в штате Мэриленд, где подтвердил, что в среду приказал сбить метеозонд из КНР, когда его проинформировали о «шаре-шпионе». Тогда главу государства переспросили, отдал ли он приказ на уничтожение аэростата именно в этот день.
«Они (представители командования ВС США. — Прим. ФАН) сказали мне: "Давайте подождем до наиболее безопасного места, чтобы сделать это"», — приводит пресс-пул Белого дома слова Джозефа Байдена.
По словам шефа Пентагона Ллойда Остина, с китайского аэростата велась слежка за американскими стратегическими объектами. В свою очередь Пекин настаивает, что «шар-шпион» был гражданским судном и случайно попал в воздушное пространство США.