Байден заявил о разногласиях с Пентагоном в вопросе ликвидации китайского «шара-шпиона»

Байден пообщался с журналистами в штате Мэриленд, где подтвердил, что в среду приказал сбить метеозонд из КНР, когда его проинформировали о «шаре-шпионе». Тогда главу государства переспросили, отдал ли он приказ на уничтожение аэростата именно в этот день.