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Коалиция левых сил Франции хочет провести дебаты по поставкам оружия Украине

Политика
Коалиция левых сил Франции хочет провести дебаты по поставкам оружия Украине

Коалиция левых сил во Франции попросила организовать в Нацсобрании дебаты касательно стратегии поставок оружия Украине. Об этом лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель сообщил изданию Journal du dimanche.

По его словам, с соответствующей просьбой коалиция обратилась к премьер-министру Элизабет Борн. Политик напомнил, что первоначально демократы и республиканцы выступали против того, чтобы Франция становилась участницей конфликта на Украине. Как отметил Руссель, дальнейшая эскалация «не дает никакой уверенности, кроме смерти и опустошения».

«Вот почему мы с моим коллегой Андре Шассеном попросили премьер-министра от имени левых демократов и республиканцев организовать дебаты в Национальном собрании по нашей стратегии поставок оружия», — заявил он.

Ранее читатели французского издания Le Figaro высказались о готовности президента страны Эммануэля Макрона отправить истребители на Украину. Они уверены, что такой шаг создает опасные риски для страны.
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