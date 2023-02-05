Коалиция левых сил Франции хочет провести дебаты по поставкам оружия Украине

По его словам, с соответствующей просьбой коалиция обратилась к премьер-министру Элизабет Борн. Политик напомнил, что первоначально демократы и республиканцы выступали против того, чтобы Франция становилась участницей конфликта на Украине. Как отметил Руссель, дальнейшая эскалация «не дает никакой уверенности, кроме смерти и опустошения».