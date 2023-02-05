Коалиция левых сил Франции хочет провести дебаты по поставкам оружия Украине

Коалиция левых сил во Франции попросила организовать в Нацсобрании дебаты касательно стратегии поставок оружия Украине. Об этом лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель сообщил изданию Journal du dimanche.
По его словам, с соответствующей просьбой коалиция обратилась к премьер-министру Элизабет Борн. Политик напомнил, что первоначально демократы и республиканцы выступали против того, чтобы Франция становилась участницей конфликта на Украине. Как отметил Руссель, дальнейшая эскалация «не дает никакой уверенности, кроме смерти и опустошения».
«Вот почему мы с моим коллегой Андре Шассеном попросили премьер-министра от имени левых демократов и республиканцев организовать дебаты в Национальном собрании по нашей стратегии поставок оружия», — заявил он.
Ранее читатели французского издания Le Figaro высказались о готовности президента страны Эммануэля Макрона отправить истребители на Украину. Они уверены, что такой шаг создает опасные риски для страны.