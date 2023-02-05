Sankei: США хотят разместить ракеты средней дальности на островах Японии

США планируют развернуть в Японии свои ракеты средней дальности, чтобы уравновесить силы с Китаем в регионе. По информации Sankei Shimbun, американская сторона уже направила соответствующий запрос Токио.
В случае положительного ответа со стороны Японии на ее территории могут появиться гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk. Развернуть вооружения планируется на «первой островной цепи», разделяющей омывающие Китай моря и воды Тихого океана. Островная цепь включает в себя архипелаги, которые окружают материковую часть Восточной Азии, включая Тайвань.
Как уточняет Sankei, японские власти готовы к размещению ракет, но окончательное решение по поводу места их установки пока не принято. Предполагается, что это может быть «остров Кюсю и другие места».
Власти Японии ранее подписали соглашение с Италией и Великобританией о совместном создании истребителя нового поколения. Закончить работы планируется к 2035 году.