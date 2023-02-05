Саудовский министр предупредил о последствиях санкций для энергетического рынка

Санкционная политика затрагивает мировой энергетический рынок, что может обернутся ограничением поставок энергоносителей. Об этом предупредил саудовский министр Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
Глава минэнерго призвал страны прекратить лицемерие. По его словам, все государства мира должны понять, что сотни миллионов людей находятся в условиях дефицита энергоресурсов.
«Санкции, эмбарго и отсутствие инвестиций обернутся дефицитом поставок всех видов энергоносителей», — заявил Аль Сауд.
Ранее стало известно о планах Саудовской Аравии отказаться от использования доллара в сделках. Министерство финансов страны уже объявило, что готово к торговле с различной валютой.