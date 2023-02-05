Военные Израиля перехватили летательный аппарат возле сектора Газа

Вооруженные силы Израиля обнаружили и перехватили небольшой летательный аппарат в небе около сектора Газа. Соответствующую информацию передает пресс-служба армии страны.
Военнослужащие отмечают, что перехваченный аппарат не являлся запущенным снарядом. Представители армии добавили, что израильская служба тыла продолжает функционировать в штатном режиме. Других деталей произошедшего не сообщается.
«Только что силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили небольшой летательный аппарат над сектором Газа», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о нескольких пострадавших палестинцах в ходе операции израильских правоохранителей в Иерихоне. Ранения получили по меньшей мере 13 арабов.