Спецслужбы Турции задержали 15 сторонников ИГ по подозрению в подготовке атак на посольства

Журналисты выяснили, что 15 задержанных подозревались в подготовках нападений на консульства стран Запада, а также религиозные учреждения христиан и евреев в Турции. Считалось, что сторонники ИГ✱ хотели осуществить нападения после того, как в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, однако в ходе расследования эта версия отпала.