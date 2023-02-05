Спецслужбы Турции задержали 15 сторонников ИГ по подозрению в подготовке атак на посольства

В Стамбуле задержали полтора десятка единомышленников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»✱, передает телеканал CNN Turk. Сторонников боевиков получилось арестовать силами спецслужб.
Журналисты выяснили, что 15 задержанных подозревались в подготовках нападений на консульства стран Запада, а также религиозные учреждения христиан и евреев в Турции. Считалось, что сторонники ИГ✱ хотели осуществить нападения после того, как в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, однако в ходе расследования эта версия отпала.
CNN Turk передает, что подозреваемые были переданы в суд. По итогам слушаний фигурантов взяли под арест и этапировали в тюрьму.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация