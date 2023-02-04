Зеленский лишил гражданства бывших министров экс-президента Украины Януковича

Решение Зеленского о лишении гражданства также распространяется на депутата Одесского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Баранского, его коллегу из Харьковского облсовета Никиту Шенцева и еще трех человек, уточняет агентство. Согласно информации СМИ, все вышеуказанные лица имеют российские паспорта.