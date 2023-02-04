Зеленский лишил гражданства бывших министров экс-президента Украины Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны десять человек, среди которых есть экс-министры, занимавшие свои посты при Викторе Януковиче. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на правоохранительные органы.
Среди лишившихся украинского гражданства упоминается бывший министр образования и науки Дмитрий Табачников, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко. В тот же список входят Александр Якименко, занимавший пост главы СБУ, и экс-секретарь СНБО Андрей Клюев.
Решение Зеленского о лишении гражданства также распространяется на депутата Одесского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Баранского, его коллегу из Харьковского облсовета Никиту Шенцева и еще трех человек, уточняет агентство. Согласно информации СМИ, все вышеуказанные лица имеют российские паспорта.