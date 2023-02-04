Шеф Пентагона: сбитый аэростат КНР следил за стратегическими объектами США

Китайский «шар-шпион», который сбили американские военные, использовался для наблюдения за стратегическими объектами США. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, чье заявление распространило американское военное ведомство.
Минобороны США также подтвердило сведения, что войска уничтожили китайский зонд по личному поручению президента Джозефа Байдена. Ранее сообщалось, что из-за принадлежащего КНР аэростата власти закрыли небо на побережье Южной Каролины.
В свою очередь Поднебесная настаивает, что залетевший в США зонд был гражданским воздушным судном. В МИД Китая также выразили сожаление ввиду непреднамеренного нарушения американского воздушного пространства.