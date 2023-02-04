Дочь певицы Славы узнала пол своего будущего ребенка

Гендер-пати прошло в эфире шоу «Секрет на миллион». Морозова заранее прошла исследование на пол ребенка и пришла на передачу с его результатами. Затем сотрудники телеканала НТВ вынесли в студию большую коробку, внутри которой оказались голубые шары. Так стало известно, что у 24-летней наследницы Славы родится сын.