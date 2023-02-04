Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дочь певицы Славы узнала пол своего будущего ребенка

Общество
Дочь певицы Славы узнала пол своего будущего ребенка

Певица Слава готовится стать бабушкой, поскольку ее старшая дочь Александра Морозова ждет ребенка. Девушка находится на седьмом месяце беременности и лишь недавно узнала пол будущего малыша.

Гендер-пати прошло в эфире шоу «Секрет на миллион». Морозова заранее прошла исследование на пол ребенка и пришла на передачу с его результатами. Затем сотрудники телеканала НТВ вынесли в студию большую коробку, внутри которой оказались голубые шары. Так стало известно, что у 24-летней наследницы Славы родится сын.

Морозова призналась, что ее муж очень хотел мальчика. Андрей Дедов даже придумал имя будущему наследнику.

«Мужу нравится имя Платон. Мне оно в четные дни месяца нравится, в нечетные — нет», — с улыбкой ответила она.

Балерина Анастасия Волочкова ранее опровергла слухи о разводе певицы Славы со своим супругом. По словам танцовщицы, она поддерживает дружеские отношения с артисткой, поскольку живет по соседству.
слава морозова гендер-пати
Военкоры ФАН
Лучшие в аду