Дочь певицы Славы узнала пол своего будущего ребенка

Певица Слава готовится стать бабушкой, поскольку ее старшая дочь Александра Морозова ждет ребенка. Девушка находится на седьмом месяце беременности и лишь недавно узнала пол будущего малыша.
Гендер-пати прошло в эфире шоу «Секрет на миллион». Морозова заранее прошла исследование на пол ребенка и пришла на передачу с его результатами. Затем сотрудники телеканала НТВ вынесли в студию большую коробку, внутри которой оказались голубые шары. Так стало известно, что у 24-летней наследницы Славы родится сын.
Морозова призналась, что ее муж очень хотел мальчика. Андрей Дедов даже придумал имя будущему наследнику.
«Мужу нравится имя Платон. Мне оно в четные дни месяца нравится, в нечетные — нет», — с улыбкой ответила она.
Балерина Анастасия Волочкова ранее опровергла слухи о разводе певицы Славы со своим супругом. По словам танцовщицы, она поддерживает дружеские отношения с артисткой, поскольку живет по соседству.