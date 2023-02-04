Появились первые фото уничтоженного в США китайского аэростата

Американские военные сбили принадлежащий КНР зонд, который ранее проник в воздушное пространство страны, передал телеканал Fox News. Кадры распространили американские СМИ.
Ранее власти закрыли небо на побережье Южной Каролины, что находится на востоке Соединенных Штатов. СМИ писали, что китайский аэростат появился в небе над США после секретного доклада конгрессу.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что президент США Джо Байден дал приказ на уничтожение китайского зонда. Журналисты отмечали, что аэростат из КНР должен пролететь у ракетно-ядерной базы в Монтане, именуемой базой «Судного дня».