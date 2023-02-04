Появились первые фото уничтоженного в США китайского аэростата

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что президент США Джо Байден дал приказ на уничтожение китайского зонда. Журналисты отмечали, что аэростат из КНР должен пролететь у ракетно-ядерной базы в Монтане, именуемой базой «Судного дня».