Fox News: армия США сбила китайский аэростат в своем воздушном пространстве

Американцы сбили принадлежащий КНР зонд, ранее попавший в их воздушное пространство. В данный момент ведется операция по сбору обломков, передает телеканал Fox News
Ранее правительство США закрыло небо на южном побережье Северной Каролины, после чего в воздух были подняты истребители. Аэростат, ставший главной темой последних дней в американских СМИ, опасались уничтожать ввиду возможных последствий на земле. Отмечается также, что первая попытка удара по китайскому зонду оказалась неудачной.
Аэростат из КНР появился в американском воздушном пространстве после секретного доклада Конгрессу США. В отчете речь шла об использовании противниками Вашингтона ведущих технологий для шпионажа.