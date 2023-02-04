Fox News: армия США сбила китайский аэростат в своем воздушном пространстве

Ранее правительство США закрыло небо на южном побережье Северной Каролины, после чего в воздух были подняты истребители. Аэростат, ставший главной темой последних дней в американских СМИ, опасались уничтожать ввиду возможных последствий на земле. Отмечается также, что первая попытка удара по китайскому зонду оказалась неудачной.