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Житель пострадавшего после обстрела ВСУ пятиэтажного дома рассказал о произошедшем

ФАН-ТВ

ВСУ обстреляли из артиллерии мирные кварталы Киевского района Донецка. Один из снарядов попал в жилой дом на улице Артема, обрушив перекрытия между четвертым и пятым этажами.

На месте обстрела работает бригада спасателей. Они ищут пострадавших мирных жителей. Как сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики, из-под завалов дома уже извлекли тело мужчины. Однако под обломками все еще могут находиться два человека, поэтому поисковые работы продолжаются.

Житель пострадавшего после обстрела ВСУ пятиэтажного дома рассказал о произошедшем
«Уже за*****ли. Я на третьем этаже в этом же подъезде живу. Находился там, конечно, по мне не видно? У меня входные двери влетели в прихожую, обе двери вышибло. Взрывной волной по подъезду», — с горечью поделился житель дома.
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