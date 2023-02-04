Житель пострадавшего после обстрела ВСУ пятиэтажного дома рассказал о произошедшем

На месте обстрела работает бригада спасателей. Они ищут пострадавших мирных жителей. Как сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики, из-под завалов дома уже извлекли тело мужчины. Однако под обломками все еще могут находиться два человека, поэтому поисковые работы продолжаются.