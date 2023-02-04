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Житель Воронежа «привез» из Танзании экзотическую болезнь

Общество
Житель Воронежа «привез» из Танзании экзотическую болезнь

Роспотребнадзор выявил случай заболевания малярией в Воронежской области. Пациентом стал житель областной столицы, который подхватил недуг во время новогоднего отдыха в Танзании.

Переносчиком заболевания стала самка комара рода Anopheies. Недуг сопровождается целым рядом неприятных симптомов, среди которых высокая температура, озноб и другие расстройства.

Тропическая малярия требует оперативного лечения. В противном случае заболевание может привести к летальному исходу. Врачи советуют принимать противомалярийные средства за неделю до посещения тропических стран и проконсультироваться перед поездкой у инфекциониста.

В феврале Роспотребнадзор сообщил о подтверждении второго случая заражения штаммом коронавируса «Кракен» в России. Пациент переносит заболевание в легкой форме.
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