Житель Воронежа «привез» из Танзании экзотическую болезнь

Роспотребнадзор выявил случай заболевания малярией в Воронежской области. Пациентом стал житель областной столицы, который подхватил недуг во время новогоднего отдыха в Танзании.
Переносчиком заболевания стала самка комара рода Anopheies. Недуг сопровождается целым рядом неприятных симптомов, среди которых высокая температура, озноб и другие расстройства.
Тропическая малярия требует оперативного лечения. В противном случае заболевание может привести к летальному исходу. Врачи советуют принимать противомалярийные средства за неделю до посещения тропических стран и проконсультироваться перед поездкой у инфекциониста.
В феврале Роспотребнадзор сообщил о подтверждении второго случая заражения штаммом коронавируса «Кракен» в России. Пациент переносит заболевание в легкой форме.