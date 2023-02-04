Посольство России посчитало воровством передачу активов Малофеева Киеву

США ранее передали Украине конфискованные у бизнесмена Константина Малофеева 5 миллионов долларов. Решение Вашингтона прокомментировало российское посольство.
Подобная конфискация и передача активов граждан РФ произошла впервые. Дипмиссия назвала инцидент воровством, совершенным в угоду конъюнктурным интересам. Кроме того, подобные шаги США полностью обесценивают принцип о неприкосновенности частной собственности, добавили в посольстве.
«Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам», — говорится в сообщении.
Подобное решение доказывает и полную ангажированность судебной власти, добавили дипломаты. В этом случае она пошла не по пути справедливости, а выполнила указ Белого дома.