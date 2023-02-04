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Бабкина объяснила новые антироссийские санкции Канады «борьбой со всем русским»

Общество
Бабкина объяснила новые антироссийские санкции Канады «борьбой со всем русским»

Правительство Канады ввело новые ограничения против России, затронувшие многих граждан страны. Народная артистка РФ Надежда Бабкина, которая также оказалась в санкционном списке, высказала мнение об этом.

Она отметила, что решение канадских властей связано с борьбой Запада со всем русским. Данные санкции являются следствием агрессии, обрушившейся на Россию. Однако такая политика в будущем приведет агрессивно настроенные государства в пропасть.

«Люди, чьи фамилии составляют этот список, посвятили жизнь служению искусству, созиданию», — сообщила Надежда в интервью ТАСС.

Известно, что в общей сложности канадские санкции затронули 38 физических и 16 юридических лиц из России. Под ограничения попали журналисты Сергей Брилев, Татьяна Миткова, депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Надежда Бабкина и Ирина Аллегрова.
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