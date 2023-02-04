Бабкина объяснила новые антироссийские санкции Канады «борьбой со всем русским»

Правительство Канады ввело новые ограничения против России, затронувшие многих граждан страны. Народная артистка РФ Надежда Бабкина, которая также оказалась в санкционном списке, высказала мнение об этом.
Она отметила, что решение канадских властей связано с борьбой Запада со всем русским. Данные санкции являются следствием агрессии, обрушившейся на Россию. Однако такая политика в будущем приведет агрессивно настроенные государства в пропасть.
«Люди, чьи фамилии составляют этот список, посвятили жизнь служению искусству, созиданию», — сообщила Надежда в интервью ТАСС.
Известно, что в общей сложности канадские санкции затронули 38 физических и 16 юридических лиц из России. Под ограничения попали журналисты Сергей Брилев, Татьяна Миткова, депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Надежда Бабкина и Ирина Аллегрова.