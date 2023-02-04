Константин Малофеев назначен главой Высшего совета Союза добровольцев Донбасса

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев принял предложение возглавить Высший совет Союза добровольцев Донбасса. Об этом говорится на сайте вещателя.
Решение о назначении Малофеева было принято в рамках VIII съезда Высшего совета Союза добровольцев Донбасса, который проходил на территории Мариуполя. Он отметил, что с честью и гордостью займет эту должность.
«И обещаю вас не подвести», – заявил Малофеев.
Волонтеры из Астраханской области ранее вернулись из своей поездки в Донбасс. Они доставили военнослужащим продукты питания, теплые вещи и блиндажные печки, изготовленные жителями села Самосделка по специальному заказу.