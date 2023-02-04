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Константин Малофеев назначен главой Высшего совета Союза добровольцев Донбасса

Общество
Константин Малофеев назначен главой Высшего совета Союза добровольцев Донбасса

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев принял предложение возглавить Высший совет Союза добровольцев Донбасса. Об этом говорится на сайте вещателя.

Решение о назначении Малофеева было принято в рамках VIII съезда Высшего совета Союза добровольцев Донбасса, который проходил на территории Мариуполя. Он отметил, что с честью и гордостью займет эту должность.

«И обещаю вас не подвести», – заявил Малофеев.

Волонтеры из Астраханской области ранее вернулись из своей поездки в Донбасс. Они доставили военнослужащим продукты питания, теплые вещи и блиндажные печки, изготовленные жителями села Самосделка по специальному заказу.
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