Европа постепенно превращается в тыловую базу украинской армии. Об этом можно судить исходя из уже анонсированных шагов правительств ряда стран ЕС относительно производства оружия для Киева.
Как стало известно, немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры с американской корпорацией Lockheed Martin о производстве РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним на территории Германии. Об этом ранее заявил глава предприятия Армин Паппергер.
По его словам, высокий спрос на данные системы вооружения, который возник по результатам применения на Украине, позволит компании начать их лицензионное производство в Европе. Кроме того, Паппергер сообщил о планах по увеличению выпуска танковых и артиллерийских боеприпасов, запасы которых в странах НАТО значительно сократились после начала конфликта на Украине. Глава Rheinmetall уверен, что компания способна ежегодно выпускать до 500 тысяч снарядов для артсистем калибра 155-мм.
Ожидается, что окончательное соглашение между Lockheed Martin и Rheinmetall может быть подписано уже 17–18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
В случае начала производства HIMARS на заводах Rheinmetall Германия фактически превратится в тыловую базу ВСУ, что позволяет говорить о качественно новом уровне вовлеченности Берлина в украинский конфликт.
О желании Германии урвать часть «пирога» оружейных контрактов стало известно на фоне согласия немецких властей на поставку бронетехники киевскому режиму.
Это решение — одно из последних событий, связанных с поддержкой украинских войск со стороны стран Европы. Не так давно Киев призвал ЕС разместить на своей территории оборонные предприятия «незалежной», которые будут заниматься производством оружия и боеприпасов для ВСУ. Власти Чехии ранее сообщили о трудоустройстве сотрудников предприятий «Укробронпрома».
Польша в настоящее время выполняет функцию ремонтной базы для западной техники, состоящей на вооружении украинской армии — именно сюда вывозятся образцы оружия НАТО, которые получили повреждения в ходе боевых действий. Свой вклад в оснащение ВСУ вносят Болгария, Румыния, Хорватия. В Европе идет полномасштабная гонка вооружений, которая направлена против России.
Как отметил политолог Владимир Брутер, накачка Европы оружием началась не сегодня. Запад долго и упорно готовился к конфликту с Россией, в то время как Москва продолжала искать дипломатические пути решения вопроса. Украина же стараниями киевских политиков превратилась в поле боя.
«Гонка вооружений стартовала уже давно. Это все имеет начало даже не в 2014 году, а еще раньше. Украина — это просто поле боя, где Запад без всякой жалости и сожаления расходует украинцев. Своих он тоже расходует, но своих он расходует очень бережно, а украинцев он расходует как получится. Западу их не жалко, поскольку за счет украинцев он сдерживает Россию. Это очевидная схема, и она никем не скрывается. Для этого нужно оружие. А поскольку Украина не может его производить, его будет производить Запад и передавать Киеву», — считает эксперт.
По его мнению, НАТО будет продолжать курс на дальнейшую военную эскалацию, включая задействование своих военнослужащих на Украине. Все же разговоры о том, что США и их союзники нарушили некие договоренности, необходимо оставить. Единственное, что понимает Запад, — это язык силы. Только переход от разговоров о «красных линиях» к конкретным действиям может заставить «партнеров» считаться с мнением России.
«В своей последней пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что украинцы не будут сидеть за рычагами западных танков. Будут сидеть натовские "отпускники", которым выпишут украинские идентификационные карточки, и даже если танк захватят, а экипаж убьют на территории, контролируемой российскими войсками, никто ничего не докажет. Эта схема тоже совершенно очевидна, и она работает уже как минимум 9 месяцев.
Что касается того варианта развития событий с поставками западных вооружений, который есть сегодня, он, очевидно, был готов заранее, и меня удивляют заявления по поводу того, что США не сдержали свои обещания. А что, в России остались люди, которые еще верят каким-то американским обещаниям? Медведев в последние дни заявляет, что ответ на атаки российской территории будет жестоким, но Запад не верит в это и словами их не переубедить», — уверен Брутер.