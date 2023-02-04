«Словами их не переубедить»: политолог Брутер высказался по поводу гонки вооружений в Европе

По его словам, высокий спрос на данные системы вооружения, который возник по результатам применения на Украине, позволит компании начать их лицензионное производство в Европе. Кроме того, Паппергер сообщил о планах по увеличению выпуска танковых и артиллерийских боеприпасов, запасы которых в странах НАТО значительно сократились после начала конфликта на Украине. Глава Rheinmetall уверен, что компания способна ежегодно выпускать до 500 тысяч снарядов для артсистем калибра 155-мм.