Газета Daily Mail со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщала, что президент США Джозеф Байден принял решение сбить аэростат из Китая. Журналисты подчеркивали, что вскоре аппарат из Поднебесной должен покинуть восточное побережье страны, минуя ракетно-ядерную базу в Монтане. Примечательно, что именно этот объект называют базой «Судного дня».