Американские власти закрыли воздушное пространство на южном побережье Северной Каролины, что на востоке страны. Правительство пошло на такой шаг из «инициатив нацбезопасности», сообщил журналист ABC News Сэм Суини со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации страны.
Ранее в небе над США появился китайский аэростат. Произошло это после секретного доклада конгрессу, где говорилось об использовании оппонентами Вашингтона ведущих технологий в шпионских целях.
Газета Daily Mail со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщала, что президент США Джозеф Байден принял решение сбить аэростат из Китая. Журналисты подчеркивали, что вскоре аппарат из Поднебесной должен покинуть восточное побережье страны, минуя ракетно-ядерную базу в Монтане. Примечательно, что именно этот объект называют базой «Судного дня».