Экс-разведчик США Риттер: Байден уверен в поражении Украины

Президент США Джо Байден осознает, что поражение Украины неизбежно, поэтому в администрации уже начали готовиться к такому сценарию. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
Россия, отметил он, создает «мощный ударный кулак», на который Украина не сможет ответить. В связи с этим Белый дом ищет оправдания, чтобы объяснить, как Россия смогла выйти из конфликта победителем.
«И они хотят убедиться, что, когда это время настанет, они скажут: "Мы сделали все возможное, дали Украине все, чего они просили, включая и танки"», — заявил Риттер.
Ранее экс-разведчик заявил о бессмысленности поставок танков на Украину. По его словам, Вашингтон использует их как уловку.