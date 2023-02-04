Украинские военные выпустили по Макеевке три снаряда из РСЗО

Установлено, что нападение произошло в 20:15 по местному времени. Во время обстрела украинские боевики применили неустановленную реактивную систему залпового огня. Всего было зафиксировано три залпа по Макеевке. Информации о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

