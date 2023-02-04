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Украинские военные выпустили по Макеевке три снаряда из РСЗО

Происшествия
Украинские военные выпустили по Макеевке три снаряда из РСЗО

Макеевка в Донецкой Народной Республике снова оказалась под обстрелом украинских вооруженных сил. Информацию об этом передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Установлено, что нападение произошло в 20:15 по местному времени. Во время обстрела украинские боевики применили неустановленную реактивную систему залпового огня. Всего было зафиксировано три залпа по Макеевке. Информации о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:15 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО», — сообщили в СЦКК.

Ранее украинские войска обстреляли Киевский район Донецка с помощью артиллерии. После нападения ВСУ под завалами одного из домов было найдено тело мужчины.
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