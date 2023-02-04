Украинские военные выпустили по Макеевке три снаряда из РСЗО

Макеевка в Донецкой Народной Республике снова оказалась под обстрелом украинских вооруженных сил. Информацию об этом передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.
Установлено, что нападение произошло в 20:15 по местному времени. Во время обстрела украинские боевики применили неустановленную реактивную систему залпового огня. Всего было зафиксировано три залпа по Макеевке. Информации о пострадавших среди мирных жителей не поступало.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:15 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО», — сообщили в СЦКК.
Ранее украинские войска обстреляли Киевский район Донецка с помощью артиллерии. После нападения ВСУ под завалами одного из домов было найдено тело мужчины.