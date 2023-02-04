Экс-депутат Рады Кива сообщил об отставке министра обороны Украины Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление о своей отставке после коррупционного скандала. Об этом в своем Telegram-канале написал экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на неназванный источник.
По мнению Кивы, в ближайшее время главе ведомства могут предъявить обвинения. Он считает, что аналогичная участь может настигнуть главу офиса президента Украины Андрея Ермака, фигура которого, по его словам, до этого считалась неприкосновенной.
«Все понимают, что именно Ермак — руководитель и вдохновитель группы аферистов и казнокрадов в команде (президента Украины Владимира) Зеленского», — написал Кива.
Официального подтверждения отставки Резникова пока нет. Однако другой депутат Рады Алексей Гончаренко ранее заявлял, что в Киеве уже давно обсуждается вопрос о назначении министра обороны на другую должность.