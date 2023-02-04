Spiegel: Германия сомневается насчет поставок танков Украине

Как сообщил источник СМИ, данный план ставится под сомнение в ведомстве федерального канцлера и министерстве обороны Германии. Это связано с отсутствием обязательств по поставкам со стороны партнеров ФРГ в Европе. Для реализации поставок Берлин начал «дипломатическое наступление».