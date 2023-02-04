Spiegel: Германия сомневается насчет поставок танков Украине

Власти Германии сомневаются в реализации плана по поставкам танков Leopard 2 на Украину. Об этом говорится в материале немецкого журнала Spiegel.
Как сообщил источник СМИ, данный план ставится под сомнение в ведомстве федерального канцлера и министерстве обороны Германии. Это связано с отсутствием обязательств по поставкам со стороны партнеров ФРГ в Европе. Для реализации поставок Берлин начал «дипломатическое наступление».
«Формирование (танковых) батальонов оказывается трудным делом», — пишет журнал со слов источника.
Читатели Spiegel также высказались против очередных требований Украины о поставках вооружения. По их мнению, Киев начал утомлять европейские страны своими непомерными запросами.