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Spiegel: Германия сомневается насчет поставок танков Украине

Армия
Spiegel: Германия сомневается насчет поставок танков Украине

Власти Германии сомневаются в реализации плана по поставкам танков Leopard 2 на Украину. Об этом говорится в материале немецкого журнала Spiegel.

Как сообщил источник СМИ, данный план ставится под сомнение в ведомстве федерального канцлера и министерстве обороны Германии. Это связано с отсутствием обязательств по поставкам со стороны партнеров ФРГ в Европе. Для реализации поставок Берлин начал «дипломатическое наступление».

«Формирование (танковых) батальонов оказывается трудным делом», — пишет журнал со слов источника.

Читатели Spiegel также высказались против очередных требований Украины о поставках вооружения. По их мнению, Киев начал утомлять европейские страны своими непомерными запросами.
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