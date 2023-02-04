Звезда «Дома-2» Ефременкова перестала выходить на связь после смерти бабушки

Последний раз экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова появлялась в социальных сетях 1 февраля. Именно в этот день скончалась ее бабушка, которую звезда считала своей матерью.
Поклонники обеспокоены состоянием Ефременковой, поскольку та очень любила свою 77-летнюю родственницу. Бабушка воспитывала ее с самого детства и заменила мать.
Пенсионерка тяжело болела и находилась в больнице около двух недель, куда ее доставили с внутренним кровотечением. За пару дней до трагедии Ефременкова опубликовала несколько видео, на которых в слезах рассказала о плохом состоянии бабушки.
В минувшую среду звезда написала, что в 18:05 ее родственницы не стало. После этого на странице Ефременковой больше не было публикаций.