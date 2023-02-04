Сотни протестующих собрались на митинге против антироссийских санкций в Вероне

От 400 до полутысячи человек вышли на площадь Бра к античному римскому амфитеатру, сообщил один из организаторов митинга, лидер культурной ассоциации «Венето-Россия» Пальмарино Дзоккателли. Митингующие растянули баннеры с требованиями остановить членство страны в НАТО и отмены антироссийских санкций прямо у местной мэрии.