Несколько сотен человек вновь собрались в центре итальянской Вероны, протестуя против рестрикций в отношении России и военной помощи Украине. На плакатах протестующих – «Владимир Зеленский — актер НАТО», «Хватит бомб» и «Вы убиваете своих братьев».
От 400 до полутысячи человек вышли на площадь Бра к античному римскому амфитеатру, сообщил один из организаторов митинга, лидер культурной ассоциации «Венето-Россия» Пальмарино Дзоккателли. Митингующие растянули баннеры с требованиями остановить членство страны в НАТО и отмены антироссийских санкций прямо у местной мэрии.
«Приходили все жители и люди, приехавшие из соседних городов, один мужчина принес флаг России. Мы собрались, чтобы сказать, что не поддерживаем войну НАТО», — передает РИА Новости слова Дзоккателли.
По словам одного из организаторов акции, его соратники агитируют за прекращение поддержки украинской армии со стороны итальянцев. Дзоккателли также отметил, что на митинге люди выступают против «разжигающих вражду действий Запада».