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Министр спорта Польши: против участия атлетов из России в ОИ выступят 40 стран

Спорт
Министр спорта Польши: против участия атлетов из России в ОИ выступят 40 стран

Порядка 40 стран, ряд которых входят в ЕС, выступят против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. Такое заявление сделал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук в беседе с агентством PAP.

Ранее в МОК сообщали, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, но только в нейтральном статусе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Однако ряд стран, вероятно, не согласны с таким предложением.

Свое мнение по этому поводу государства выскажут в ходе встречи министров спорта, запланированной на 10 февраля, уточнил Бортничук. По его словам, противниками участия России и Белоруссии являются Великобритания, Австралия, Канада, Южная Корея, Япония и ряд других государств.

Министр также прокомментировал обещания Украины и Латвии объявить бойкот предстоящим Играм. Он отметил, что «это всегда самая сильная карта, которую эти государства не постесняются использовать».

Сборная Чехии ранее заявила, что не будет отказываться от участия в ОИ из-за российских и белорусских спортсменов. Аналогичное заявление сделали и в Эстонии.
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