Министр спорта Польши: против участия атлетов из России в ОИ выступят 40 стран

Порядка 40 стран, ряд которых входят в ЕС, выступят против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. Такое заявление сделал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук в беседе с агентством PAP.
Ранее в МОК сообщали, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, но только в нейтральном статусе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Однако ряд стран, вероятно, не согласны с таким предложением.
Свое мнение по этому поводу государства выскажут в ходе встречи министров спорта, запланированной на 10 февраля, уточнил Бортничук. По его словам, противниками участия России и Белоруссии являются Великобритания, Австралия, Канада, Южная Корея, Япония и ряд других государств.
Министр также прокомментировал обещания Украины и Латвии объявить бойкот предстоящим Играм. Он отметил, что «это всегда самая сильная карта, которую эти государства не постесняются использовать».
Сборная Чехии ранее заявила, что не будет отказываться от участия в ОИ из-за российских и белорусских спортсменов. Аналогичное заявление сделали и в Эстонии.